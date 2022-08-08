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Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)

Общество Материалы 8 августа 2022 11:14 (UTC +04:00)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены отправились в турецкий город Конья, где примут участие в V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в понедельник Trend, всего в соревнованиях Игр примут участие порядка 300 азербайджанских спортсменов (по 22 из 24 спортивных дисциплин).

Пятого августа в Конью отправились азербайджанские велогонщики, теннисисты и гандболисты.

Отметим, что официальная церемония открытия V Игр исламской солидарности пройдет девятого августа.

Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности в Конье примут участие спортсмены из 56 стран - участниц Организации исламского сотрудничества. Соревнования пройдут на 14 спортивных объектах города. По итогам состязаний спортсменам вручат 355 медалей.

Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в V Играх исламской солидарности (ФОТО)
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