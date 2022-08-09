Азербайджанский тхэквондист прошел в следующий этап соревнований V Игр исламской солидарности (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский тхэквондист Сайяд Дадашов на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья одержал победу в поединке с иорданским спортсменом со счетом 2:0.

Как сообщает во вторник Trend, первый раунд схватки Дадашов выиграл со счетом 18:9, второй - 8:5.

Таким образом, азербайджанский спортсмен прошел в следующий этап соревнований.

В то же время азербайджанская тхэквондистка Саида Алиева уступила своей сопернице из Узбекистана в первом раунде со счетом 1:0, а во втором - со счетом 10:5.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Официальная церемония открытия Игр состоится сегодня. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности примут участие спортсмены из 56 стран - участниц Организации исламского сотрудничества. Соревнования пройдут на 14 объектах города Конья. По итогам состязаний спортсменам будут вручены 355 медалей.