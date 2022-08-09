Сборная Азербайджана по волейболу на V Играх исламской солидарности одержала победу над командой Судана (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - Сборная Азербайджана по волейболу среди мужчин на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья одержала победу над командой Судана.

Как сообщает во вторник Trend, первый сет азербайджанская сборная выиграла со счетом 25:13, второй - 25:20 и третий - 25:22.

Таким образом, наша команда со счетом 3:0 прошла в следующий этап соревнований.

11 августа азербайджанская сборная по волейболу встретится с командой Камеруна.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Официальная церемония открытия Игр состоится сегодня. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности примут участие спортсмены из 56 стран - участниц Организации исламского сотрудничества. Соревнования пройдут на 14 объектах города Конья. По итогам состязаний спортсменам будут вручены 355 медалей.