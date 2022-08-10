Азербайджанский борец завоевал «бронзу» на Исламиаде в Конье

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский борец завоевал «бронзу» на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в среду Trend, Алиаббас Рзазаде со счетом 8:7 обыграл таджикского спортсмена Хикметуллу Вахидова.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

На сегодня у азербайджанских спортсменов одно «золото», одно «серебро» и три «бронзы».