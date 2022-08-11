Ряд азербайджанских борцов вышел в полуфинал на Исламиаде в Конье (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены в соревнованиях по вольной борьбе прошли в полуфинал V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в четверг Trend, Татьяна Омельченко, обыграв узбекскую спортсменку Набиру Эсенбаеву со счётом 12:2, вышла в полуфинал.

В полуфинал вышла также Лейла Гурбанова. Она досрочно выиграла у спортсменки из Индонезии Чандры Маримары.

Кроме того, Осман Нурмагомедов, обойдя тунисского спортсмена Имеля Камидди со счётом 10:0, вышел в полуфинал.

Также в 1/4 соревнований по вольной борьбе прошел Ислам Базарганов, обыгравший афганского соперника Махаммада Саида Насери со счётом 10:0.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.

На сегодня у азербайджанских спортсменов по пять золотых и серебряных медалей и три «бронзы».