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Азербайджанские борцы вышли в финал соревнований на V Играх исламской солидарности

Общество Материалы 11 августа 2022 16:03 (UTC +04:00)
Азербайджанские борцы вышли в финал соревнований на V Играх исламской солидарности

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанские борцы Ислам Базарганов и Гозель Зутова вышли в финал соревнований на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в четверг Trend, Базарганов со счётом 10:0 обыграл иранского спортсмена Маджида Дастана.

Гозель Зутова одержала победу над соперницей из Камеруна Нгири Нхею со счётом 6:0.

Напомним, что сегодня азербайджанские спортсмены выступают на Играх в соревнованиях по стендовой стрельбе, атлетике, тхэквондо, борьбе, волейболу, гандболу, пара-плаванию, пара-стрельбе из лука, настольному теннису, гимнастике, паралимпийской атлетике и в велогонке.

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