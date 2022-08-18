...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанский кикбоксер выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)

Общество Материалы 18 августа 2022 16:08 (UTC +04:00)
Азербайджанский кикбоксер выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский кикбоксер Фарид Агамогланов выиграл "золото" V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в четверг Trend, Фарид Агамогланов (63 кг) выиграл у спортсмена из Марокко и завоевал золотую медаль.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Официальная церемония закрытия соревнований состоится сегодня - 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

Азербайджанский кикбоксер выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский кикбоксер выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский кикбоксер выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский кикбоксер выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский кикбоксер выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский кикбоксер выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский кикбоксер выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский кикбоксер выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский кикбоксер выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский кикбоксер выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости