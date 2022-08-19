Dr. A'Gen – эффект ботокса без инъекций

Dr. A'Gen - эффективный и безопасный космецевтический препарат нового поколения, который обладает мощным и ярко выраженным регенерирующим действием. Приобретите Dr. A'Gen в клинике ASTHETIK LAB и получите личного косметолога у вас дома.

С помощью этой сыворотки можно получить эффект мезотерапии, пилингов и шлифовок без боли, следов и длительной реабилитации!

Упаковка Dr. A'Gen рассчитана на одно применение, все компоненты наносятся сразу после вскрытия, это позволяет нам не применять вредные консерванты для длительного хранения, а также сохранить эффективное действие всех активных компонентов. Подарите себе красивое подтянутое лицо без боли, следов и длительной реабилитации! Видимый результат после первого применения! Данный продукт абсолютно безопасен и гипоаллергенен. Не содержит синтетических, гормональных и лекарственных веществ. Обладает индивидуальным действием. Возможно применение на любом участке кожи. Не закупоривает поры, не создает плёнки на поверхности, позволяет коже дышать.

Dr. A'Gen - абсолютная инновация, прорыв в области косметологии.

Нейропептид способен выполнять функции нескольких факторов роста в короткие сроки, при этом его эффекты более выражены и пролонгированы. Действие нейропептидов в несколько раз стабильнее факторов роста, а препараты с ними более эффективны. Главная цель нейропептидов - запустить естественные процессы работы клеток (ускорить обмен веществ, активизировать регенерацию и выработку коллагена, улучшить клеточное питание, восстановить защитную функцию дермы).

Клиника ASTHETIK LAB обеспечена современным немецким оборудованием, состоит из трёх корпусов, более 100 процедурных кабинетов. Основные направления клиники это аппаратная косметология и трихология. В штате клинике более 800 специалистов.

Адрес: улица Короглу Рахимова, 47

Вы можете записаться на процедуры по телефонам:

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