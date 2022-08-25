...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

На первой платной магистрали Азербайджана устанавливают автомобильные весы (Эксклюзив)

Общество Материалы 25 августа 2022 12:02 (UTC +04:00)
На первой платной магистрали Азербайджана устанавливают автомобильные весы (Эксклюзив)

Читайте Trend в

Самир Али
Самир Али
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Строительство первой в Азербайджане платной автомагистрали близится к завершению.

Об этом Trend сообщил в четверг председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

Он отметил, что на первой в стране платной автодороге Баку-Губа-граница с Россией параллельно с ведением строительных работ сейчас устанавливаются турникеты.

"В настоящее время асфальтируется последний, 27-километровый участок дороги. Устанавливаются контрольно-пропускные пункты и турникеты для оплаты проезда, а также весы для крупнотоннажных грузовиков. Мы взяли на себя обязательство полностью завершить работу и сдать дорогу в эксплуатацию до конца года", - сказал Мамедов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости