На первой платной магистрали Азербайджана устанавливают автомобильные весы (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Строительство первой в Азербайджане платной автомагистрали близится к завершению.

Об этом Trend сообщил в четверг председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

Он отметил, что на первой в стране платной автодороге Баку-Губа-граница с Россией параллельно с ведением строительных работ сейчас устанавливаются турникеты.

"В настоящее время асфальтируется последний, 27-километровый участок дороги. Устанавливаются контрольно-пропускные пункты и турникеты для оплаты проезда, а также весы для крупнотоннажных грузовиков. Мы взяли на себя обязательство полностью завершить работу и сдать дорогу в эксплуатацию до конца года", - сказал Мамедов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)