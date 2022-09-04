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TƏBİB обнародовал информацию о пострадавших в ДТП в Лерике

Общество Материалы 4 сентября 2022 17:45 (UTC +04:00)
TƏBİB обнародовал информацию о пострадавших в ДТП в Лерике

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - На место ДТП в селе Гюнешли Лерикского района были привлечены бригады скорой медицинской помощи Лерикской, Лянкяранской и Масаллинской районных центральных больниц, находящихся в ведении TƏBİB.

Как сообщили Trend в TƏBİB, трое из пострадавших в результате ДТП были госпитализированы в Лерикскую районную центральную больницу, а пятеро - в Лянкяранскую районную центральную больницу.

В настоящее время им оказывается медицинская помощь. О состоянии пострадавших будет предоставлена ​​дополнительная информация.

Напомним, что на 45-м километре автодороги Лянкяран-Лерик, в селе Гюнешли Лерикского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. По первоначальной версии, микроавтобус с жителями Лянкярана в результате потери управления врезался в бетонные ограждения на обочине. В результате происшествия восемь человек погибли.

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