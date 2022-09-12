Минобразования Азербайджана обратилось к гражданам, пользующимся услугами компаний по организации обучения за рубежом

БАКУ /Trend/ - От граждан, пользующихся услугами некоторых компаний по организации обучения за рубежом, регулярно поступают обращения в министерство науки и образования Азербайджана в связи с различными проблемами, с которыми они сталкиваются. В частности, число таких жалоб особенно увеличивается в период проведения различных образовательных программ за рубежом.

Об этом Trend сказали в понедельник в министерстве науки и образования Азербайджана.

"В связи с этим заявляем, что министерство науки и образования ни с какими компаниями, действующими в этой сфере, не сотрудничает и не несет никакой ответственности за их деятельность. Еще раз информируем граждан, что обещания, данные какой-либо компанией или физическим лицом, не играют никакой роли при отборе для участия в вышеупомянутых образовательных программах. Также не имеют никаких преимуществ при отборе документы, представленные при посредничестве таких компаний в министерство. В случае возникновения каких-либо вопросов или проблем в связи с этим просим граждан обратиться в службу поддержки 146 - 6 министерства", - отмечается в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)