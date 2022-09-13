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В Азербайджане за административные правонарушения оштрафован ряд должностных лиц

Общество Материалы 13 сентября 2022 17:00 (UTC +04:00)
В Азербайджане за административные правонарушения оштрафован ряд должностных лиц

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Службой государственного финансового надзора министерства финансов Азербайджана, на основании поступивших в государственные органы обращений граждан, в трех организациях была проверена информация, содержавшаяся в обращениях, и установлено наличие завышенных и необоснованных платежей на сумму 64,4 тысячи манатов. Документы, составленные по результатам проверок, направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Как передает Trend, об этом распространило сообщение министерство финансов Азербайджана.

Были составлены соответствующие протоколы в отношении 25 должностных лиц и применены штрафы в размере 16,5 тысячи манатов за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 410.1 и 410.2 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана, и обеспечена выплата этих штрафов в государственный бюджет.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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