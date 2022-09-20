БАКУ/Trend/ - По решению Ученого совета в UNEC создан Центр психологической службы.

В UNEC в целях повышения академической успешности учащихся, формирования модели положительного поведения, создания безопасности и здоровой среды в университете, поддержки духовного и психологического здоровья сотрудников и студентов будет функционировать Центр психологической службы.

Обеспечение психологической защиты сотрудников и студентов, предотвращение возможных эмоциональных и психических кризисов, предэкзаменационных стрессов будет одним из направлений основной деятельности центра. В то же время в центре в рамках психологического обследования будет проводиться изучение индивидуально-психологических особенностей, потенциальных возможностей, склонностей и интересов учащихся, осуществляться системные меры по выявлению причин трудностей, возникших в социализации. В университете в целях постоянного изучения потребностей в направлении формирования и стабильного поддержания здоровой духовно-психологической среды, эффективной организации учебного процесса, в направлении социальных способностей учащихся совместно с педагогическим составом будет проводиться соответствующая работа.