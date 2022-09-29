Расширение прав и возможностей женщин (ФОТО)

«Давая образование одному мальчику, вы получаете одного образованного человека, а давая образование одной девочке, вы приобретаете образованную семью» Меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев

Сегодня завершились трех месячные курсы медсестер, организованные в Холсим центре поселка Умид Гарадагского района. За время обучение 20 женщин и девочек прошли программу оказания первой помощи, научились делать уколы, получили информацию о препаратах, узнали как распознать по симптомам те или иные болезни, но самое главное, они познали самих себя. “Я стала более уверенней в себе и чувствую себя полезной для своей семьи” сказала участница курса Джамиля Фатуллаева.

Помимо курсов, в центре функционирует детский сад созданные при поддержке Министерства образования и науки. Проводятся тренинги и курсы по саморазвитию для женщин, предоставляется психологическая консультация женщинам. “Я очень рада, что Холсим создал для нас такой центр, мы здесь не только обучаемся, мы также сами инициируем проекты, озеленение поселка, организация праздника Новруз для детей и тд”, отметила активист центра Ламия Гурбанова.

Поздравить выпускниц курса пришли заместитель главы Гарадагского района Тарана, Заместитель Швейцарского посольства Альберто….., заместитель миссии Мараканского посольства Карим Намид, Генеральный директор компании Холсим Халид Самака и Технический директор Гарадаского Цементного завода Холсим Али Гусейнов.

Для кого-то это были это были первые обучающие курсы и девочки мотивированные полученными знания намерены дальше получать образование и готовить себя к поступлению в колледж или ВУЗы.

Успешное социальное партнерство, котором, НПО и государственными институтами может стать хорошей основой для устойчивого развития проекта.

“Корпоративная Социальная ответственность - это часть нашей стратегии по устойчивому развитию. Параллельно с введением инноваций в строительную индустрию, внедрением циркулярного производства и осуществляя программы по утилизации строительного мусора вы всегда помним и поддерживает социальные инициативы. Кроме того, компания Холсим присоединилась к UN WEP и взяла на себя обязательства по внедрению принципа гендерного равенства во все сферы своей деятельности и этот проект может быть примером нашей приверженности этим принципам. Мы и дальше будем поддерживать проекты по усилению и реализации женщин”, сказал в своем выступлении генеральный директор Халид Самака

Holcim Азербайджан

Являясь мировым лидером в области инновационных и устойчивых строительных решений на основе цемента, RMX, бетона, сухих строительных смесей и термоблоков, Holcim Azerbaijan способствует созданию более зеленых городов, более эффективной инфраструктуры и повышению уровня жизни в Азербайджане. С упором на устойчивость в основе своей стратегии Holcim стала компанией с нулевым уровнем выбросов, в основе успеха которой лежат ее люди и сообщества. Компания продвигает экономику замкнутого цикла, перерабатывая отходы, чтобы строить больше с меньшими затратами. Holcim — это 70 000 человек по всему миру, которые увлечены достижением прогресса для людей и планеты в четырех бизнес-сегментах: цемент, товарный бетон, заполнители и решения и продукты.