В городе Лачин, селах Забух и Сус будет организована медслужба

БАКУ /Trend/ - В освобожденных от оккупации городе Лачин, селах Забух и Сус будет вновь организована медицинская служба.

Об этом Trend сообщили в субботу в Объединении по управлению медицинскими подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что рабочая группа в составе руководящих сотрудников министерства здравоохранения и TƏBİB посетила город Лачин, села Забух и Сус.

Основной целью поездки, состоявшейся с участием заведующего отделом организации здравоохранения министерства Анара Исрафилова, руководителя департамента организации медицинской деятельности TƏBİB Теймура Мирзабейли и начальника Управления капитального ремонта и строительства министерства здравоохранения Эльшада Гаджиева, была оценка возможностей организации медицинской службы на этих территориях.

Отметим, что после определения местоположения медицинских учреждений, численности населения, которое должно быть охвачено медицинской помощью и уточнения других необходимых данных начнется работа по организации медслужбы в соответствии с планом мероприятий

(Перевод: Нубар Кулузаде)