БАКУ /Trend/ - Омбудсмену Азербайджана предоставляются новые полномочия.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос отражен в законопроекте Конституционного закона о внесении изменений в Конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики", который вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, в деятельность омбудсмена включено восстановление прав и свобод человека, нарушенных юридическими лицами (в том числе публичного права) и бюджетными организациями, доли которых находятся в государственной или муниципальной собственности, либо доли которых принадлежат государству или муниципалитету, а также их должностными лицами.

Омбудсмен также будет контролировать выполнение юридическими лицами публичного права и их должностными лицами (владельцами информации) обязанностей, вытекающих из требований закона «О получении информации». На уполномоченного по правам человека также возложены функции независимого мониторингового механизма по мониторингу и содействию реализации «Конвенции о правах инвалидов» и «Конвенции о правах ребенка», обеспечивающих право на равенство и препятствующих дискриминации. В то же время омбудсмен может проводить анализ процесса реализации государственных программ, стратегий, национальных планов действий и концепций в области прав человека, представлять свои заключения и предложения в орган, осуществляющий мониторинг и оценку в соответствующей области.

(Перевод: Фидан Мустафаева)