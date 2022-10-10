В Азербайджане идет расследование по уголовным делам в связи с видео об "армянских пленных" - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане идет расследование уголовных дел в связи с видео касательно "армянских пленных".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Немат Авазов на организованной Центром социальных исследований конференции на тему «Военные преступления Армении против Азербайджана за последние 30 лет».

Он подчеркнул, что за последние 30 лет Армения совершила многочисленные преступления против Азербайджана, его гражданского населения, Вооруженных сил, инфраструктуры. К сожалению, в нынешний период фиксируются попытки, еще раз указывающие на двойные стандарты против Азербайджана.

"В последнее время в социальных сетях распространен ряд видеороликов, источник которых пока не установлен, на которых, как утверждается, "убивают армянских военных и оскверняют их останки". Армянская сторона пытается представить эти видеоролики как "политику геноцида" со стороны азербайджанского государства. Как представитель Генеральной прокуратуры заявляю, что Азербайджан является правовым государством, и на каждое подобное видео следует незамедлительная реакция. В Генпрокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 115 УК, продолжается предварительное расследование по 10 уголовным делам. Если вина предполагаемых лиц, военнослужащих будет доказана, то, естественно, может быть решен вопрос об уголовной ответственности. Заявления какого-либо государства или международной организации не могут повлиять на ход следствия", - добавил Авазов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)