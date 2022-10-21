В селе Агалы Зангиланского района открылся рынок (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В селе Агалы Зангиланского района заработал рынок в целях удовлетворения потребностей жителей в товарах повседневного спроса.

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса, при поддержке Агентства, Общественного объединения предпринимателей и промышленников Турции и Азербайджана (TÜİB) и турецкой компании Kolin на рынке будет продаваться продукция около 40 предпринимателей.

Общая площадь рынка, расположенного на улице Турецко-Азербайджанского братства, составляет 240 м². Наряду с продукцией, производимой в Агалы, здесь будут продаваться сельскохозяйственная продукция соседних районов, товары повседневного спроса, сувениры, ковры, текстильные изделия, изделия ручной работы и т. д.

Рынок не только удовлетворит потребности жителей Агалы в товарах повседневного спроса, но и обеспечит занятость населения.

(Перевод: Фидан Мустафаева)