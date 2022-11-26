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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 26 ноября 2022 16:56 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 440 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 112, вторую - 129, три и более - 165, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 34 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 921 061. Первую дозу вакцины получили 5 392 465, вторую - 4 873 726, три и более - 3 391 043, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 827 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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