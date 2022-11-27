БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 326 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 72, вторую - 58, три и более - 171, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 25 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 921 387. Первую дозу вакцины получили 5 392 537, вторую - 4 873 784, три и более - 3 391 214, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 852 человека.