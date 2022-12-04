БАКУ /Trend/ - Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия.

Как сообщили в воскресенье Trend в пресс-службе Военной прокуратуры, в Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о гибели военнослужащего воинской части N министерства обороны Мамедова Эльнура Агазаде оглы в результате выстрела из огнестрельного оружия.

На основе поступившей информации сотрудники Губадлинской военной прокуратуры осмотрели место происшествия и тело, в качестве вещественных доказательств изъяли предметы, имеющие значение для дела, взяли объяснения и исполнили другие действия.

По факту в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и незамедлительно проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается и все меры будут приняты в соответствии с требованиями законодательства.