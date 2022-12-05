В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с послом Алжира

БАКУ/Trend/ - В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Алжирской Народной Демократической Республики в нашей стране Абдулвахабом Османом.

В своем вступительном слове министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Алжиром. Министр также отметил вклад взаимных визитов на высшем уровне в расширение связей между нашими странами.

Теймур Мусаев указал и на наличие широкого потенциала для развития сотрудничества между двумя странами в области здравоохранения: «Сотрудничество с Алжиром в области политики здравоохранения и общественного здравоохранения осуществляется на международном уровне – в рамках сотрудничества министров здравоохранения Всемирной организации здравоохранения, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения. Помимо этого, в целях повышения эффективности здравоохранения наших стран есть все необходимые инструменты по взаимодействию в сфере медицинского образования, в том числе по обмену современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов».

В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил надежду на дальнейшее успешное развитие отношений между двумя странами.

В свою очередь Абдулвахаб Осман подчеркнул, что Алжир придает большое значение укреплению двусторонних отношений с Азербайджаном: «Дипломатические отношения между нашими странами были установлены в 1994 году, и за этот период сотрудничество между Алжиром и Азербайджаном развивается по нарастающей».

Отметив, что в Алжире развитию фарминдустрии уделяется особое внимание, посол выразил заинтересованность его страны в укреплении сотрудничества с Азербайджаном в этой сфере.

В ходе встречи, прошедшей в духе конструктивного диалога и взаимопонимания, были обсуждены новые перспективы развития и укрепления сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки. Помимо этого, состоялись обсуждения относительно подписания в будущем Меморандума о сотрудничестве в области фармацевтики.