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Успехи Службы ASAN связаны с доступностью и эффективностью ее услуг - Ульви Мехтиев

Общество Материалы 15 декабря 2022 13:29 (UTC +04:00)
Успехи Службы ASAN связаны с доступностью и эффективностью ее услуг - Ульви Мехтиев

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Успехи Службы ASAN связаны с доступностью и эффективностью ее услуг.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сегодня во время выступления на международном форуме "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным государственным услугам" сказал председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

Он отметил, что одной из главных целей было сократить бюрократию.

"Мы делимся своим опытом с рядом стран. Разработан специальный индекс для оценки качества нашей работы, что дает возможность совершенствовать наши услуги", - сказал Мехтиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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