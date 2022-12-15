Успехи Службы ASAN связаны с доступностью и эффективностью ее услуг - Ульви Мехтиев

БАКУ /Trend/ - Успехи Службы ASAN связаны с доступностью и эффективностью ее услуг.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сегодня во время выступления на международном форуме "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным государственным услугам" сказал председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

Он отметил, что одной из главных целей было сократить бюрократию.

"Мы делимся своим опытом с рядом стран. Разработан специальный индекс для оценки качества нашей работы, что дает возможность совершенствовать наши услуги", - сказал Мехтиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)