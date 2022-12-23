БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 263 человека, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 89, вторую - 39, три и более - 108, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 27 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 929 246. Первую дозу вакцины получили 5 395 089, вторую - 4 875 247, три и более - 3 394 416, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 494 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)