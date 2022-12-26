В Азербайджане государство будет оплачивать аренду жилья некоторым гражданам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане государство будет компенсировать расходы на аренду жилья некоторым категориям граждан, заявил сегодня председатель Государственного фонда социальной защиты Гималай Мамишев на пресс-конференции по итогам 2022 года, передает Trend.

По его словам, речь идет о гражданах, получающих адресную социальную помощь. Размер адресной выплаты для них будет увеличен на сумму, которую эти люди платят за арендуемое ими жилье.

"Для получения этой компенсации нужно будет подать заявление. Кроме того, при подаче заявки придется подтвердить факт аренды жилья",- добавил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)