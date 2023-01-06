На ирано-азербайджанской границе произошла перестрелка, один человек ранен (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В рамках мер по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с незаконным оборотом наркотических средств на служебной территории погранзаставы погранотряда «Горадиз» ГПС предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан наркотических средств общим весом 43 килограмма 100 граммов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана.

В 09:53 5 января на территории службы пограничной заставы, расположенной вблизи села Биринджи Шахсевен Бейлаганского района, пограничной заставой было обнаружено нарушение государственной границы из Ирана в направлении Азербайджана двумя неизвестными лицами. Несмотря на команду пограничного наряда "Остановиться" и предупредительный огонь в воздух, нарушителям удалось скрыться на территории Ирана.

В результате пограничного обыска и оперативных мероприятий, проведенных на территории службы с помощью беспилотного разведывательного летательного аппарата (БПЛА), было обнаружено и изъято два свертка наркотического средства "марихуана" весом 21 килограмм 600 граммов каждый .

В тот же день в 20:20 на служебной территории пограничной заставы, расположенной вблизи села Биринджи Махмудлу Физулинского района, пограничным нарядом было обнаружено нарушение государственной границы двумя неизвестными лицами из Ирана в направлении Азербайджана. Проигнорировав команду пограничного наряда "Остановиться" и предупредительный огонь в воздух, нарушитель границы, попытался скрыться. Пограничный наряд действуя в соответствии с инструкцией, с целью задержания нарушителя, открыл огонь на поражение и ранил его в ногу. После того, как пограничники оказали первую помощь задержанному, он был госпитализирован в Центральную районную больницу Физулинского района. В результате проведенных поисковых мероприятий на данной территории был задержан другой нарушитель, спрятавшийся в камышах, в ходе досмотра у него было обнаружено и изъято 6 килограммов 400 граммов наркотического средства "марихуана", 1000 таблеток "гапапрел" с психотропным составом, мелких свертков метамфетамина и один нож.

В ходе расследования было установлено, что задержанные являются жителями иранского города Парсабад.

В 00:15 6 января в результате мероприятий, проведенных на территории службы пограничной заставы, расположенной вблизи села Имамвердили Бейлаганского района, была задержана жительница города Баку Гасанова Солмаз Саледдин гызы 1992 года рождения, в ходе досмотра у нее был изъят один сверток общим весом 15 килограммов 100 граммов наркотических средств (14 килограммов 500 граммов "марихуаны", 600 граммов "опиума", 1300 мл жидкого "метадона М-40", 1 560 таблеток психотропного состава и 10 глазных капель "Синаролак").

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)