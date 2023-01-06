Служба ASAN обратилась к гражданам, прописанным в Нахчыванской АР (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Служба ASAN обратилась к гражданам, прописанным в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает в пятницу Trend, в обращении говорится, что граждане, прописанные по месту жительства в Нахчыванской Автономной Республике, могут воспользоваться услугами по выдаче и замене удостоверений личности в Центрах ASAN.

Так, это услуги по выдаче и замене удостоверения личности в связи с истечением срока его действия, утратой, порчей или кражей. Кроме того, это замена удостоверения личности в связи с повреждением электронного носителя (чипа) или неточной информацией в нем, выдача справки о лицах, зарегистрированных по месту жительства.

В то же время при непосредственном обращении в центры ASAN рекомендовано отдавать предпочтение Бакинскому центру Службы ASAN №7, расположенному по адресу: Наримановский район, улица Заура Нудиралиева, 79.

(Перевод: Фидан Мустафаева)