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В Азербайджане выявлены еще 105 случаев заражения коронавирусом, вылечились 22 человека

Общество Материалы 8 января 2023 18:29 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 105 случаев заражения коронавирусом, вылечились 22 человека

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 105 случаев заражения коронавирусом, 22 человека вылечились, 3 - скончались, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 826 908 случая заражения коронавирусной инфекцией, 816 404 человека вылечились, 10 020 - скончались, число активных больных – 484.

За прошедшие сутки проведены 2 472 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за весь прошедший период проведен 7 443 931 тест.

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