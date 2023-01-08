В Азербайджане выявлены еще 105 случаев заражения коронавирусом, вылечились 22 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 105 случаев заражения коронавирусом, 22 человека вылечились, 3 - скончались, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 826 908 случая заражения коронавирусной инфекцией, 816 404 человека вылечились, 10 020 - скончались, число активных больных – 484.

За прошедшие сутки проведены 2 472 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за весь прошедший период проведен 7 443 931 тест.