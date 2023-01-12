Созданы Карабахское и Восточно-Зангезурское региональные отделения АПБА (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Агентстве пищевой безопасности Азербайджана произошли структурные изменения. Функционирующие 11 региональных отделений Агентства были сформированы в соответствии с новым делением экономических районов.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана, в связи с этим были созданы новые региональные отделения в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также в Миль-Муганском экономическом районе, которые будут охватывать освобожденные от оккупации территории. Основной целью создания Карабахского и Восточно-Зангезурского региональных отделений является проведение мероприятий по продовольственной безопасности, ветеринарному и фитосанитарному контролю на освобожденных территориях, в том числе создание условий для обеспечения населения, переселяемого на эти территории безопасным питанием.

Согласно изменениям, Карабахское региональное отделение, расположенное в Бардинском районе, охватывает город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы, в Восточно-Зангезурское региональное отделение, расположенное в Зангиланском районе, входят Джебраильский, Кяльбаджарский, Губадлинский, Лачинский и Зангеланский районы.

В связи с реализацией "Государственной Программы по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике на 2019-2025 годы" в настоящее время в районах, прилегающих к пунктам пропуска через границу Агентством создаются пункты контроля безопасности пищевых продуктов, для осуществления контроля за импортом и экспортом в страну товаров. В будущем здесь планируется создание зон продовольственной безопасности, ветеринарного и фитосанитарного контроля в соответствии с международными стандартами.

(Перевод: Фидан Мустафаева)