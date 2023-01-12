Субъекты медиа, не прошедшие регистрацию в реестре будут привлечены к ответственности - Ахмед Исмаилов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане субъекты медиа, не прошедшие регистрацию в реестре будут привлечены к ответственности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов на отчетной конференции по итогам 2022 года.

Он отметил, что есть достаточно времени для прохождения реестра.

"Наши сотрудники готовы оказать и техническую помощь субъектам в этом вопросе. Мы не имеем права применять к ним санкции, если медиа-субъект не внесен в реестр. По истечении 6-месячного срока, указанного в законе, мы поднимем вопрос о них в суде. А решение о продолжении их деятельности примет суд", - добавил он.

Он отметил, что на данный момент более 200 медиа-субъектов подали заявки на регистрацию в реестре медиа. Около 160 заявителей получили положительный ответ, их обращения находятся на рассмотрении.

Исмаилов отметил, что также были одобрены обращения до 180 журналистов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)