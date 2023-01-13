Эльшаду Гаджиеву присвоено звание полковник-лейтенанта

БАКУ /Trend/ - Начальника отдела пресс-службы МВД Азербайджана Эльшада Гаджиева получил очередное полицейское звание.

Как сообщает в пятницу Trend, Эльшаду Гаджиеву, имеющему звание майора, присвоено звание полковник-лейтенанта.

Напомним, что в 2020 году Эльшад Гаджиев был назначен начальником отдела по работе со СМИ и связям с общественностью пресс-службы Министерства Внутренних Дел (МВД) Азербайджана. Ранее он был начальником пресс-службы Главного управления полиции города Баку.

"Я продолжу свою деятельность в звании полковник-лейтенанта полиции. Выражаю благодарность министру внутренних дел генерал-полковнику Вилаяту Эйвазову за оказанное доверие. Я постараюсь оправдать это доверие", - говорится в публикации Гаджиева на его странице в социальной сети.

(Перевод: Фидан Мустафаева)