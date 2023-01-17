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В Азербайджане выявлены еще 70 случаев заражения коронавирусом, вылечился 71 человек

Общество Материалы 17 января 2023 16:37 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 70 случаев заражения коронавирусом, вылечился 71 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 70 случаев заражения коронавирусом, 71 человек вылечился, 4 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 827 450 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 816 942 человека вылечились, 10 054 – скончались, число активных больных составляет 454.

За последние сутки в стране проведены 2 863 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 461 419.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 70 случаев заражения коронавирусом, вылечился 71 человек
В Азербайджане выявлены еще 70 случаев заражения коронавирусом, вылечился 71 человек
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