Продолжается прием призывников в воинские части азербайджанской армии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В связи с исполнением распоряжения Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева «О призыве с 1 по 30 января 2023 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы» продолжается прием новобранцев в учебные воинские части азербайджанской армии.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана, поступившие на службу новобранцы после постановки на учет в пунктах приема воинских частей проходят повторный осмотр военно-врачебной комиссией в медпунктах, полностью обеспечиваются военной формой, соответствующей сезону, и другими видами снабжения.

Особое внимание уделяется питанию личного состава, в солдатских столовых с соблюдением санитарно-гигиенических норм готовятся вкусные и качественные блюда.

Призывники подробно информируются о военной службе, воинской части, в которой им предстоит служить, распорядке дня и правилах безопасности, проводятся просветительские и индивидуальные беседы.

В соответствии с программой подготовки новобранцев проводятся индивидуальные подготовительные занятия. На занятиях новобранцам разъясняют соответствующие требования устава и военного законодательства, правила воинской дисциплины, осваиваются элементы упражнений по строевой, физической и огневой подготовке.

(Перевод: Фидан Мустафаева)