Бакметрополитен выпустил на линию очередной новый состав (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Бакметрополитен выпустил на линию еще один новый состав.

Как сообщает во вторник Trend в Бакметрополитене, таким образом, количество поездов нового поколения, курсирующих по линиям метрополитена, увеличилось до 21, а количество вагонов - до 105.

С точки зрения технологических инноваций, производимых российским предприятием “Метровагонмаш”, входящим в состав АО “Трансмашхолдинг”, 4 новых состава поездов четвертого поколения (всего 20 вагонов) были доставлены в Баку в конце 2022 года. Модель 81-765 B./81-766B изготовлена в соответствии с техническими условиями ЗАО “Бакинский метрополитен” по контракту, заключенному в 2019 году. В системе микроклиматического контроля установлены более мощные кондиционеры, рассчитанные на климатические условия Баку. Одним из важных традиционных преимуществ пассажирских перевозок является наличие прямого перехода из вагона в вагон,что существенно увеличило пассажировместимость салона. Головные вагоны рассчитаны на 315 пассажиров, а средние-на 329. Количество сидячих мест в головных вагонах – 38, в средних – 44, также предусмотрены многофункциональные зоны для пассажиров, а также места для инвалидных колясок в головных вагонах.

Новый поезд будет курсировать по маршруту Ази Асланов-Дарнагюль. В настоящее время 3 из 21 новых поездов обслуживают пассажиров красной линии метрополитена (Ичеришехер-Ази Асланов).

(Перевод: Фидан Мустафаева)