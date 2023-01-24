В Азербайджане выявлены еще 59 случаев заражения коронавирусом, вылечились 72 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 59 случаев заражения коронавирусом, 72 человека вылечились, семеро - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 827 738 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 388 человек вылечились, 10 075 – скончались, число активных больных составляет 275.

За последние сутки в стране проведены 2 908 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 475 435.

(Перевод: Нубар Кулузаде)