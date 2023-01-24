ИВ Баку прокомментировала информацию в соцсетях в связи с Центральным ботаническим садом

БАКУ /Trend/ - Исполнительная власть города Баку прокомментировала информацию в связи с Центральным ботаническим садом, распространившуюся в соцсетях.

Как сообщили во вторник Trend в ИВ города Баку, распространяемая информация об уменьшении количества деревьев в ботаническом саду не отражает действительность.

"Напротив, наряду с сохранением имеющейся там растительности, в соответствии с поручениями главы государства на территории планируется посадка новых деревьев. А распространившиеся фотографии нового сада - лишь один из многих проектов, которые были первоначально представлены отдельными авторами и не были утверждены", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)