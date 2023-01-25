В парламенте Азербайджана пройдут мероприятия в рамках ”Года Гейдара Алиева"

БАКУ /Trend/ - Состоится симпозиум с участием молодых юристов на тему "Гейдар Алиев как основоположник правовых реформ в Азербайджане".

Как сообщает в среду Trend, данный вопрос включен в план работы комитета по молодежи и спорту Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана на 2023 год.

Кроме того, в рабочем плане предусмотрены встречи со спортивными специалистами, тренерами и спортсменами в рамках "Года Гейдара Алиева", а также общественные слушания, посвященные 2 февраля - Дню молодежи.

Также запланировано проведение общественных слушаний, посвященных 5 марта - Дню физической культуры и спорта. На общественных слушаниях состоится встреча с представителями спортивных клубов и федераций.

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева 2023 год объявлен "Годом Гейдара Алиева" в целях обеспечения празднования на государственном уровне 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

(Перевод: Нубар Кулузаде)