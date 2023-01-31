В Азербайджане выявлено еще 35 случаев заражения коронавирусом, вылечились 54 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 35 случаев заражения коронавирусом, 54 человека вылечились, 4 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 827 944 случая заражения коронавирусной инфекцией, 817 654 человека вылечились, 10 085 – скончались, число активных больных составляет 205.

За последние сутки в стране проведены 2 256 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 487 550.

(Перевод: Фидан Мустафаева)