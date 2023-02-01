В Азербайджане выявлено еще 39 случаев заражения коронавирусом, вылечились 44 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 39 случаев заражения коронавирусом, 44 человека вылечились, 2 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 827 983 случая заражения коронавирусной инфекцией, 817 698 человек вылечились,10 087 – скончались, число активных больных составляет 198.

За последние сутки в стране проведены 1 849 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 489 399.

(Перевод: Фидан Мустафаева)