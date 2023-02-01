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В Азербайджане выявлено еще 39 случаев заражения коронавирусом, вылечились 44 человека

Общество Материалы 1 февраля 2023 16:53 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлено еще 39 случаев заражения коронавирусом, вылечились 44 человека

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 39 случаев заражения коронавирусом, 44 человека вылечились, 2 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 827 983 случая заражения коронавирусной инфекцией, 817 698 человек вылечились,10 087 – скончались, число активных больных составляет 198.

За последние сутки в стране проведены 1 849 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 489 399.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане выявлено еще 39 случаев заражения коронавирусом, вылечились 44 человека
В Азербайджане выявлено еще 39 случаев заражения коронавирусом, вылечились 44 человека
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