12 большегрузов с гуманитарной помощью отправились из Нахчывана в Турцию

БАКУ /Trend/ - 12 большегрузов с гуманитарной помощью отправились сегодня из Нахчывана в братскую Турцию, пострадавшую от землетрясения.

Как сообщает в среду Trend, идет подготовка к отправке еще нескольких большегрузов с гуманитарной помощью.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 9057, пострадавших – 52 979 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)