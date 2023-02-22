Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, во второй половине дня - осадки, переходящие местами вечером в мокрый снег. К вечеру умеренный северо-западный ветер усилится.

Как сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 3-5° тепла, днем - до 8° тепла, вечером - от 0 до 3° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 65-75 процентов.

В северных и западных районах Азербайджана ночью и утром, а к вечеру в большинстве районов ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, туман, местами порывистый западный ветер

Температура воздуха ночью составит 1-6° градусов тепла, днем - 8-13° тепла. В горах ночью - 7-12° мороза, днем - от 0 до 3°мороза.

(Перевод: Фидан Мустафаева)