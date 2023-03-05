В Бинагадинском районе обнаружен боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию 112 МЧС Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Бинагадинского района города Баку.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на ведомство, в связи с полученной информацией была немедленно привлечена группа по разминированию спасательной службы особого риска МЧС.

После проведения на месте совместно с сотрудниками правоохранительных органов соответствующих мер безопасности было установлено, что боеприпас, обнаруженный при осмотре места происшествия, представляет собой 125-мм танковый снаряд ЗБМ-29, пригодный к боевому применению.

Боеприпас были вывезен с территории для утилизации специалистами группы.

Других опасных или подозрительных предметов в ходе досмотра на месте происшествия и прилегающей территории не обнаружено.