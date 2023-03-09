Гендерное равенство - одно из приоритетных направлений сотрудничества ЕС и Азербайджана - посол

БАКУ /Trend/ - Вопросы гендерного равенства являются одним из основных направлений сотрудничества ЕС с Азербайджаном.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко в ходе мероприятия, посвященного социальной кампании «Женщина — великая сила».

Посол отметил, что основная цель данной компании ЕС - информирование об историях успешных азербайджанских женщин.

«Для запуска данной кампании офис ЕС привлек истории 27 женщин из разных сфер: культура, спорт, бизнес, здравоохранение и других», - сказал Михалко.

Напомним, что кампания, запущенная 1 марта, была приурочена к Международному женскому дню - 8 Марта и продлится до конца месяца.