Представительница Китая заняла первое место на Кубке мира FIG в Баку в упражнении на разновысоких брусьях

БАКУ /Trend/ - Представительница Китая Циюань Цю с результатом 14.700 балла завоевала золотую медаль на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку в упражнении на разновысоких брусьях, сообщает в субботу Trend.

Серебряную медаль завоевала Джорджия Вилла из Италии (14.000 балла), "бронза" у Санны Верман, представляющей Нидерланды (13.766 балла).

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

Сегодня в финальных соревнованиях азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал "золото" в упражнение на кольцах, а завтра, 12 марта, в финалах выступят азербайджанские спортсмены Иван Тихонов (упражнение на перекладине) и Назанин Теймурова (вольные упражнения).