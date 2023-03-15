Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - 16 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Trend в среду в Национальной службе гидрометеорологии, ближе к ночи местами возможен дождь. В утренние часы ожидается туман. Будет дуть южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днем - 13-17° тепла. Атмосферное давление упадет с 762 мм рт.ст. до 759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана, начиная с утренних часов, местами ожидаются осадки, временами интенсивного характера, в горных районах возможен снег. Местами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит 4-9° тепла, днем - 17-22° тепла, в горах ночью от 0 до 4° тепла, днем - 4-7 ° тепла.