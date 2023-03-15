Мусульманские страны признают Карабах неотъемлемой частью Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мусульманские страны, среди которых и Египет, поддерживают Азербайджан в противостоянии с Арменией.

Об этом сказал Trend Мухаммед ас-Шахат Абдулхамид Мухаммед аль-Джинди, ректор египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак», в кулуарах проходящей в Баку конференции на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы".

«Мы знаем, что Карабах принадлежит Азербайджану, а Армения силой удерживала земли Азербайджана, которые страна смогла справедливо вернуть обратно», - сказал аль-Джинди.

Он отметил, что исторически, большинство проживавших в Карабахе являлись мусульманами.

«Очень важно, чтобы остальные мусульманские страны тоже были на стороне Азербайджана в этом конфликте, и были готовы поддержать Азербайджан, если Армения снова пойдет на провокацию в Карабахе» - добавил профессор.

Напомним, что 15-16 марта Бакинский международный центр мультикультурализма, Центр анализа международных отношений и Форум межрелигиозного диалога G20 проведут Международную конференцию на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", посвященную Международному дню борьбы с исламофобией. Основная цель конференции - создать академическую платформу для обсуждения тревожных тенденций, направленных против мусульман и стран с мусульманским населением. В конференции примут участие ученые из 32 стран, представители духовенства, эксперты международных структур и неправительственных организаций, которые обсудят различные подходы к борьбе с исламофобией, ее проявлением в некоторых странах Европы, а также в мировых медиа.

Отметим, что дату 15 марта было предложено объявить Международным днем борьбы с исламофобией на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Ниамей (Республика Нигер), состоявшемся 27-28 ноября 2020 года. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении 15 марта в качестве Международного дня борьбы с исламофобией.