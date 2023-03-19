Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Село Талыш Тертерского района (ФОТО)

Общество Материалы 19 марта 2023 14:03 (UTC +04:00)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Организован визит представителей СМИ в освобожденное от оккупации село Талыш Тертерского района.

Как передает Trend, вчера Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили поселки Талыш и Суговушан Тертерского района, освобожденные от оккупации в результате боевых действий в ходе 44-дневной Отечественной войны. Они ознакомились с условиями, созданными для 20 семей, переселенных в поселок. Они также приняли участие в ряде церемоний закладки фундамента и открытия.

Сегодня сотрудник Trend посетил село Талыш.

Представители СМИ ознакомились с проводимыми в Талыше фундаментальными восстановительными и реконструкционными работами.

В поселке построены и переданы владельцам частные дома современного типа, в которых могут комфортно проживать 20 семей. Каждый из них имеет общую площадь застройки 2 620,69 кв.м., общий двор площадью 25 282,50 кв.м. Для каждого дома построены и переданы собственникам индивидуальные фермерские склады общей площадью 54 кв.м. Параллельно с этим на дворовой территории каждого дома были проведены ландшафтные работы (высажены декоративные деревья, кустарники, цветы, созданы индивидуальные посевные площади во дворе каждого дома).

В поселке будет действовать школьное здание на 78 мест. Площадь застройки двухэтажного здания с мансардой школы составляет 837,80 кв.м. Все системы коммуникаций школы реконструированы, здание оборудовано системами пожарной сигнализации, связи, вызова и видеонаблюдения. Подвальный этаж предназначен как технический этаж. На 1 и 2 этажах расположены учебные классы, медицинский кабинет, учительская и др. На 3 этаже (мансардный этаж) расположены актовый зал и библиотека. Внутренние помещения здания оборудованы всем необходимым оборудованием технического обслуживания. Во дворе школы построено футбольное поле с искусственным покрытием и спортивная площадка, оснащенная спортивными снарядами.

Кроме того, площадь застройки детского сада на 11 мест составляет 413,30 кв.м. Все системы коммуникации в детском саду реконструированы, здание оборудовано системой пожарной сигнализации, связи, видеонаблюдения, оповещения о чрезвычайных ситуациях. Подвальный этаж спроектирован как технический этаж. Внутреннее помещение оснащено всем необходимым оборудованием технического обслуживания. На дворовой территории построена детская площадка с резиновым покрытием и 2 беседки.

Общая площадь застройки двухэтажного административного здания и Клубно-общественного центра составляет 589,30 кв.м.

Котельная с общей строительной площадью 89,30 кв.м. оснащена отопительными котлами мощностью 350 000 ккал/час каждый и всем другим необходимым техническим оборудованием. В соответствии с генеральным планом построены объекты общественного питания, дороги и линии связи. Так, общая протяженность дорог внутри села составляет 4,0 км. Его 800-метровый участок (центральная дорога) вымощен натуральным камнем. Покрытие остальных участков внутренних дорог асфальтобетонное. Слева и справа от всех дорог созданы тротуары и параллельные зеленые полосы. Вдоль дороги высажены декоративные деревья и кустарники.

Все существующие системы внешней связи были демонтированы и рекоструированы. В поселке проложен новый газопровод, установлены подземные резервуары для воды и насосная станция.

На одной из возвышенностей села Талыш установлен памятный камень с текстом твита, который поделился Президент Азербайджанской Республики, Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев в день освобождения села от оккупации. 4 октября 2021 года Президент Азербайджанской Республики, Главнокомандующий Вооружёнными Силами Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана на площади Флага в селе Талыш Тертерского района. В рамках 1-го этапа ремонтно-восстановительных работ, проведенных в поселке, проведены работы по благоустройству площади Флага.

На одной из возвышенностей села Талыш построены зона отдыха и смотровая площадка, где можно с комфортом проводить свободное время.

Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости