Жители Баку отмечают праздник Новруз - Фоторепортаж

БАКУ /Trend/ - Азербайджан встречает Новруз. Этот праздник отмечается в день весеннего равноденствия - он символизирует окончание зимы, обновление природы и начало новой жизни, сообщает в понедельник Trend.

Это один из самых долгожданных и любимых праздников в Азербайджане, его любят и взрослые, и дети. В эти дни двери домов открыты для гостей, а столы ломятся от угощений.

Жители Баку по случаю любимого праздника совершают прогулки по городу. В столице царит праздничное настроение.

Trend представляет вниманию читателей фотографии, отражающие праздничную атмосферу Баку.

(Перевод: Фидан Мустафаева)