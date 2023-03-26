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Сегодня в Баку состоится благотворительный матч между «Карабахом» и «Галатасараем»

Общество Материалы 26 марта 2023 12:05 (UTC +04:00)
Сегодня в Баку состоится благотворительный матч между «Карабахом» и «Галатасараем»

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку состоится благотворительный футбольный матч между азербайджанским клубом «Карабах» и турецким «Галатасараем».

Как сообщает в воскресенье Trend, матч, который будет проведен на Бакинском олимпийском стадионе, начнется в 20:00.

Судить игру будет рефери ФИФА Алияр Агаев. Ему будут помогать Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Четвертым арбитром будет Турал Гурбанов. Судьями VAR будут Джавид Джалилов и Муслим Алиев.

Вырученные от матча средства будут направлены на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

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