Начинает работу «Call-центр – 9109» по оказанию психологической помощи и медицинской реабилитации ветеранам войны и семьям шехидов

БАКУ/Trend/ - С 1 апреля начнет свою работу «Call-центр – 9109» министерства здравоохранения Азербайджана по оказанию психологической помощи и медицинской реабилитации ветеранам войны и семьям шехидов, передает в пятницу Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана.

С 1 апреля 2023 года начнет свою работу «Call-центр – 9109» Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики по оказанию психологической помощи и медицинской реабилитации ветеранам войны и семьям шехидов.

«Call-центр – 9109» Министерства здравоохранения создан в целях совершенствования психологической поддержки ветеранов войны и семей шехидов, обеспечения регулярности оказания услуг по медицинской реабилитации, а также в координации с другими государственными структурами.

В целях оперативного рассмотрения обращений, поступивших в Call-центр, сформирована «Единая мониторинговая платформа по оказанию психологической помощи и медицинской реабилитации ветеранам войны и семьям шехидов», интегрированная с соответствующими государственными структурами.

«Call-центр – 9109» принимает звонки круглосуточно в течение всей недели.